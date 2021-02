Fercam: Erste LNG-Hängerzüge für Stückgut in Europa

„Clean, Smarter, Logistics" lautet eines der strategischen Ziele der Fercam AG. Das Transport- und Logistikunternehmen mit Hauptsitz in Bozen will fortan nicht nur LNG-angetriebene Sattelzugmaschinen für Komplettladungstransporte, sondern auch entsprechende Hängerzüge für Sammelgutverkehre über den Brenner schicken.„Nachhaltigkeit im Logistikbereich bleibt eines unserer vorrangigen strategischen Ziele und dabei setzen wir überzeugt auf LNG, mit Hinblick auf eine noch bessere Alternative, die sich durch das Bio-LNG aus erneuerbaren Quellen ergeben wird.Dafür haben wir Ende des letzten Jahres eine für uns wichtige Investition bei der Biogas Wipptal/Sterzing in Südtirol getätigt, die ab Juni Bio-LNG für den Transportbedarf produzieren wird, “ bekräftigt Fercam-Geschäftsführer Hannes Baumgartner.Der Zuwachs der Online-Geschäfte bewirkt eine Veränderung der Transporterfordernisse, weshalb Stückgutverkehre mit Sendungen von geringerem Ausmaß und Gewicht gegenüber traditionellen Komplettladungen an Bedeutung gewinnen.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login